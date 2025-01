As pistolas apreendidas pelos policiais militares do 39º BPM - Reprodução / 39º BPM

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos, um deles ferido, na início da noite desta sexta-feira (17), pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), durante operação no bairro Jardim Redentor, em Belford Roxo. A operação tinha o objetivo de combater roubo de carga, veículo e de rua. Com a dupla, os agentes apreenderam, uma pistola e uma réplica de pistola.

Na ação, durante patrulhamento na Rua Coelho Branco, dois suspeitos em um carro (Fiat Uno Branco) foram abordados. Um dos suspeitos possuía cinco anotações criminais, incluindo crimes como roubo e furto. Houve troca de tiros, com um dos suspeitos ficando ferido e socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo, e o outro, sendo preso.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).