A ocorrência policial com o fuzil e as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/01/2025 16:42 | Atualizado 18/01/2025 16:42

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam no final da noite desta sexta-feira (17), após uma troca de tiros com criminosos, um fuzil calibre 5.56; 73 pedras de crack; 24 pinos de cocaína; 97 trouxinhas de maconha; e um rádio transmissor, na Rua Célia Silva, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo.

Na ação, após a troca de tiros, os criminosos fugiram, e todo o material foi apreendido pelos policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).