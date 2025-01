A pistola e o rádio apreendido com o suspeito preso pelos policiais militares do 39º BPM - Reprodução / 39º BPM

Publicado 19/01/2025 11:02 | Atualizado 19/01/2025 11:05

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite deste sábado (18), durante patrulhamento no bairro São José, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam, após uma troca de tiros, uma pistola calibre 9mm e um rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).