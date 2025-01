O secretário de Transportes, Luiz Leonardo, observa a fiscal lacrar o ferro-velho que comercializava peças de carros de procedência duvidosa - Jeovani Campos / PMBR

O secretário de Transportes, Luiz Leonardo, observa a fiscal lacrar o ferro-velho que comercializava peças de carros de procedência duvidosaJeovani Campos / PMBR

Publicado 20/01/2025 18:06

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo desencadeou nesta segunda-feira (20) uma operação de combate ao comércio de produtos furtados que são vendidos aos ferros-velhos, como por exemplo, tampas de bueiros, fios de cobres e peças de ar-condicionado, entre outros itens. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio das Secretarias de Trânsito; Ordem Urbana, Fazenda e a Superintendência de Vigilância em Saúde e Ambiente. Quinze ferros-velhos foram vistoriados, sendo que um foi interditado.

A equipe seguiu para o bairro Santa Amélia, em um ferro-velho na rua das Acácias. O estabelecimento funciona no local há mais de 20 anos. A fiscalização não encontrou produtos roubados ou furtados. “Estamos orientando para que tudo seja resolvido da melhor forma possível. A Prefeitura não quer perseguir o trabalhador. Quer apenas regularizar o funcionamento do estabelecimento. E reiteramos: quem comprar material furtado ou roubado sofrerá as consequências da lei “, reiterou Aruak.

O secretário de Ordem Urbana, Cristiano Gaspar, na fiscalização aos ferros-velhos Jeovani Campos / PMBR

Em um depósito de reciclagem, no bairro Jardim Silvana, entre Jardim Redentor e Santa Teresa, foi lacrado por exercer a atividade sem ter nenhum tipo de licenciamento. A fiscalização encontrou peças de carros sem documentos que provassem a procedência.Com o apoio da Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Transportes rebocou dois carros que estavam em uma casa na Rua Tamandaré, no Parque Amorim. Um homem também foi preso suspeito de integrar uma quadrilha que comercializa peças de carros antigos roubados. Ele tem duas passagens anotações criminais, sendo uma por roubo e outra por furto. O Voyage, encontrado no local, consta como roubado. A Kombi, que há indícios de ser clonada, era utilizada para transportar peças de procedências duvidosas. As peças encontradas no ferro-velho do Jardim Silvana podem ser de carros roubados por essa quadrilha.