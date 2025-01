O Coordenador de base do Belford Roxo Custódio Júnior (centro), atletas Breno Gomes (E) de Ryan Marconi(D) - Divulgação

O Coordenador de base do Belford Roxo Custódio Júnior (centro), atletas Breno Gomes (E) de Ryan Marconi(D)Divulgação

Publicado 21/01/2025 15:04 | Atualizado 21/01/2025 15:06

Belford Roxo - Mais um jovem talento da base da Sociedade Esportiva Belford Roxo, foi contratado pelo clube paulista Sfera Futebol Clube, trata-se do meia Ryan Marconi, 16 anos, que assinou o contrato nesta segunda-feira (20). O jogador foi observado pelo coordenador do clube, Luiz Felipe Todeschini. No início do mês, o meio volante da base belforroxense Breno Gomes entrou para o quadro do time de São Paulo.



“Agradeço a Deus por tudo que tem feito em minha vida, e por todos que tem me acompanhado nesta caminhada. Obrigado a equipe belforroxense, gerente de futebol da base, Marcos Leandro, coordenador da base, Custodio Junior, técnico David Fernandes; empresário Rosemberg de Moura e ao presidente Reginaldo Gomes por fazer do nosso sonho, o sonho dele. Gratidão para minha mãe Tatiana Marconi e meu pai Renato Costa. Estou muito feliz, vou dar muito orgulho a todos vocês e ao meu novo time o Sfera”, disse Ryan Marconi.



O atleta é filho de uma manicure e segurança, têm quatro irmãos e mora na comunidade de Gogó da Ema, em Belford Roxo. Foi um dos destaques do time belforroxense, na Brasil Soccer Cup 2024, Copa União de Base Sub 16 e Campeonato Estadual A2 Sub 17.

Ryan Marconi, assinando o contrato com o Sfera Divulgação



“É o gramado do estádio Nélio Gomes revelando novos jogadores para o cenário esportivo. A nossa missão está sendo cumprida, que é ajudar as crianças e jovens a sonhar com um futuro melhor. Boa sorte Ryan!”, falou o presidente do clube, Reginaldo Gomes.



Na última temporada o Belford Roxo, contou com 600 atletas na escolinha de futebol e equipes de base. “É o gramado do estádio Nélio Gomes revelando novos jogadores para o cenário esportivo. A nossa missão está sendo cumprida, que é ajudar as crianças e jovens a sonhar com um futuro melhor. Boa sorte Ryan!”, falou o presidente do clube, Reginaldo Gomes.Na última temporada o Belford Roxo, contou com 600 atletas na escolinha de futebol e equipes de base.