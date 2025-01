A Secretaria de Transportes, com o apoio da Polícia Militar, recolheu carcaças no centro de Belford Roxo - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 21/01/2025 17:13

Belford Roxo - A Secretaria de Transportes de Belford Roxo iniciou, nos dois últimos finais de semana, a operação de remoção de veículos abandonados nas vias públicas do município. A ação contou ainda com a participação de agentes das secretarias municipais de Segurança Pública e Ordem Pública.

A iniciativa objetiva melhorar a mobilidade urbana, garantir o direito de ir e vir da população e a segurança dos cidadãos, reforçando ainda ações de saúde, já que em muitos veículos são encontrados focos de mosquito Aedes Aegypti — causador da dengue, chikungunya e zika — e de roedores, além de servir de esconderijo de material ilícito, moradores de rua e usuários de drogas.



Uma carcaça de kombi foi recolhida na Rua Dadi, em Santa Maria, que servia de abrigo para moradores de rua Jeovani Campos / PMBR

A ação teve início no dia 11 de janeiro, data em que os proprietários dos veículos abandonados nas vias públicas da cidade foram notificados para realizarem a remoção, sob penas administrativas de multa e apreensão. Foram feitas 200 notificações.



Kombi servindo de abrigo



“Além da obstrução das vias, esses veículos servem de depósito para transmissores de doenças. Um caso em específico, uma kombi, estava servindo de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas, destacou o secretário municipal de Transportes, Luiz Leonardo Brito.

O secretário de Segurança Pública, Aruak Oliveira, acompanhou a operação de remoção de carcaças Jeovani Campos / PMBR

No último sábado (18), a Secretaria Municipal de Transportes deflagrou a operação para a remoção dos veículos, com prioridade para as carcaças de carros já em completo estado de abandono e desmontados. Oito carcaças foram removidas ao depósito público, no bairro São Francisco.



O secretário de Transportes, Luiz Leonardo Brito (D), conversa com um policial na operação Jeovani Campos / PMBR

A ação de remoção dos veículos abandonados continuará de forma sistemática e diária pelos agentes da Secretaria Municipal de Transportes, durante todos os dias, realizando as notificações e remoções. Caso o veículo não seja removido do local inapropriado, os profissionais da Secretaria Municipal de Transportes que irão removê-lo e encaminhá-lo para o Depósito Público Municipal. As carcaças recolhidas poderão ser recicladas e leiloadas.