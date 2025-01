O agente Rômulo Jorge aplicou o veneno de rato nas salas e no entorno do prédio - Erick Amaral / Divulgação

Publicado 22/01/2025 17:20

Belford Roxo - Dependendo da Coordenadoria de Controle de Zoonose da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belford Roxo, não haverá ratos em nenhuma das 90 salas da Prefeitura e no entorno do prédio da Prefeitura, no bairro São Bernardo. Uma equipe de agentes de Combate à Endemias percorreu todas as dependências, na manhã de hoje (22), promovendo desratização, em uma ação de prevenção contra os roedores.



Setores serão também dedetizados



O trabalho foi acompanhado pelo coordenador de Zoonose Marcelo Guimarães e também pelo zelador do prédio, Alan Castro. A ação começou no quarto andar, no refeitório dos servidores, cozinhas, casas de máquinas, no entorno e até no terraço. Nos locais com indício da presença do animal, foram colocados veneno apropriado. “É importante não deixar resto de comida espalhado. O lixo orgânico deve ser recolhido diariamente. Os roedores estão sempre à procura de comida”, orienta a agente Flávia Raquel de Lima dos Reis, que dividiu o trabalho com o agente Rômulo Jorge Ignácio da Silva.

A Secretaria Municipal de Saúde fez nesta quarta-feira a desratização do prédio da Prefeitura Erick Amaral / Divulgação



Na próxima sexta-feira (24), a equipe voltará à sede da Prefeitura para fazer dedetização de todos os setores. A ação, segundo o coordenador Marcelo Guimarães, visa promover a prevenção contra insetos. "Vamos colocar inseticida e por isso, escolhemos a sexta-feira, no final do expediente para que a ação seja prolongada e não cause transtornos aos funcionários e contribuintes", informou.