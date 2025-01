A Prefeitura de Belford Roxo abriu processo seletivo para contratar profissionais da área de Educação - Roger Silva / Divulgação

Publicado 22/01/2025 17:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta quarta-feira (22), o calendário letivo da rede municipal de ensino em 2025, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Ciclo I, Ciclo II e Ensino Fundamental). As aulas estão previstas para começar no dia 10 de fevereiro, com término no dia 19 de dezembro. No total, serão 205 dias letivos no ano. A rede municipal de ensino de Belford Roxo conta com 47 mil matriculados.



Carga horária e total de aulas



A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, explicou que foi feita uma força-tarefa para preparar as escolas para o retorno das aulas. Ela salientou que a primeira semana de fevereiro é só para o planejamento dos professores e equipe pedagógica. “Estamos prontos para acolher todos os alunos e começar os trabalhos. A Prefeitura abriu um processo seletivo para contratar mais de cinco mil profissionais, pois as aulas começam dia 10 de fevereiro”, concluiu Sheila Boechat.



O cronograma divulgado pela Semed inclui o Calendário Escolar 2025 e determina carga horária diária e total de dias letivos anuais, além dos planejamentos de aulas, conselhos de classes, recessos e férias escolares, grupos de estudos e reuniões com responsáveis.

Os pais e responsáveis interessados em matricular seus filhos, podem procurar a unidade escolar mais perto de suas residências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no atual período de recesso escolar, para novas matrículas.



Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 96649-5788.



Documentos necessários para a matrícula



a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento e RG e CPF do estudante.



b) Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade no qual deverá constar a etapa ou ano de



Escolaridade em que o aluno deverá cursar Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.



c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado.



d) Cópia do RG e CPF do responsável.



e) Telefone de contato.



f) 03 (três) Fotos 3x4 recentes.



g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.



h) Cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos comprobatórios para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.

i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e Anos Iniciais).



j) Cópia do Cartão do SUS.



k) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário).



l) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino maior de 18 anos).



m) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.