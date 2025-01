O secretário de Assistência Social Diogo Bastos ouviu as demandas e s necessidades das pessoas que frequentam os equipamento sociais - Erick Amaral / Divulgação

O secretário de Assistência Social Diogo Bastos ouviu as demandas e s necessidades das pessoas que frequentam os equipamento sociaisErick Amaral / Divulgação

Publicado 23/01/2025 16:55 | Atualizado 23/01/2025 17:02

Belford Roxo - Usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Apoio à Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) estiveram reunidos nesta quinta-feira (23) com o secretário municipal da pasta, Diogo Bastos, e sua equipe.

O encontro aconteceu no auditório da Estação da Cidadania, sede da secretaria, na Avenida Retiro da Imprensa, Bairro Piam, com objetivo de ouvir as necessidades dos grupos que utilizam os serviços socioassistenciais e de apoio. “Queremos ouvir as demandas, conhecer as necessidades, aprimorar os serviços, programas e benefícios”, disse Diogo.

Izalva da Silva, 76, não hesitou e cantou a música "O Portão" para saudar o secretário Erick Amaral / Divulgação



O encontro lotou o auditório e começou em clima de confraternização, com café da manhã, exibição de vídeo motivacional e cantorias. Usuária do Cras do Jardim do Ipê, Izalva da Silva, 76, não hesitou e cantou a música “O Portão” (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) para saudar o secretário. Portadora de lúpus, doença autoimune, ela fez questão de aproveitar a oportunidade para reivindicar. “O Cras funciona pra mim como uma terapia. Infelizmente, o nosso está destruído, foi atacado por vândalos e está fechado. Acredito que será reaberto em breve”, frisou.



Mais pedidos



Mãe de um filho de 12 anos de idade, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a conselheira de Assistência Social Sandra Regina da Silva disse que o Cras Babi, onde o filho frequenta desde os cinco anos, parou de oferecer lanche na gestão passada. “Foi muito ruim porque as crianças perderam o interesse em frequentar e participar das atividades. Foi lá, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que meu filho aprendeu a conviver em grupo. Estou feliz com a chegada de secretário Diogo. Por isso peço que quando voltar às atividades o lanche volte também”, destacou. O encontro lotou o auditório e começou em clima de confraternização, com café da manhã, exibição de vídeo motivacional e cantorias. Usuária do Cras do Jardim do Ipê, Izalva da Silva, 76, não hesitou e cantou a música “O Portão” (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) para saudar o secretário. Portadora de lúpus, doença autoimune, ela fez questão de aproveitar a oportunidade para reivindicar. “O Cras funciona pra mim como uma terapia. Infelizmente, o nosso está destruído, foi atacado por vândalos e está fechado. Acredito que será reaberto em breve”, frisou.Mãe de um filho de 12 anos de idade, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a conselheira de Assistência Social Sandra Regina da Silva disse que o Cras Babi, onde o filho frequenta desde os cinco anos, parou de oferecer lanche na gestão passada. “Foi muito ruim porque as crianças perderam o interesse em frequentar e participar das atividades. Foi lá, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que meu filho aprendeu a conviver em grupo. Estou feliz com a chegada de secretário Diogo. Por isso peço que quando voltar às atividades o lanche volte também”, destacou.

Durante a reunião, o secretário Diogo Bastos conversou com as pessoas que usam os Cras e os Creas Erick Amaral / Divulgação



Vanilda Jardim, usuária do Cras Sargento Roncalli, reclamou da falta de atenção do governo passado com os serviços oferecidos. “Ficamos esquecidos por muito tempo. O retorno do secretário Diogo Bastos à Semascf nos deixa felizes. Vamos somar. Os idosos precisam de carinho e respeito”, disse. Também do Cras do Bairro Roncalli, o aposentado Aloísio de Oliveira Rios, 66, sugeriu que a unidade tenha cursos de linhas estrangeiras para jovens e idosos.



Sem janelas e refrigeração



A amizade de Josnia Rodrigues Rocha, 70 e Evolil Carvalho Muniz começou no Cras do Bairro Wona. Unidas, elas reivindicaram melhorias nas acomodações do Centro de Referência. “Passamos muito sufoco no verão. O espaço não tem janelas e nem mesmo ventiladores”, declarou Josnia. “A gente só ia por causa das amizades”, completou Evonil. Vanilda Jardim, usuária do Cras Sargento Roncalli, reclamou da falta de atenção do governo passado com os serviços oferecidos. “Ficamos esquecidos por muito tempo. O retorno do secretário Diogo Bastos à Semascf nos deixa felizes. Vamos somar. Os idosos precisam de carinho e respeito”, disse. Também do Cras do Bairro Roncalli, o aposentado Aloísio de Oliveira Rios, 66, sugeriu que a unidade tenha cursos de linhas estrangeiras para jovens e idosos.A amizade de Josnia Rodrigues Rocha, 70 e Evolil Carvalho Muniz começou no Cras do Bairro Wona. Unidas, elas reivindicaram melhorias nas acomodações do Centro de Referência. “Passamos muito sufoco no verão. O espaço não tem janelas e nem mesmo ventiladores”, declarou Josnia. “A gente só ia por causa das amizades”, completou Evonil.

A amizade de Josnia Rodrigues Rocha, 70 e Evolil Carvalho Muniz começou no Cras do Bairro Wona Erick Amaral / Divulgação



Já a aposentada Lídia da Silva, 73 contou que as professoras de artesanato foram despedidas. “Tinha um grupo grande aprendendo. Como eu já sabia, passei a dar aulas de crochê. Peço que as aulas continuem: comigo ou com novas professoras”, sugeriu. Já a aposentada Lídia da Silva, 73 contou que as professoras de artesanato foram despedidas. “Tinha um grupo grande aprendendo. Como eu já sabia, passei a dar aulas de crochê. Peço que as aulas continuem: comigo ou com novas professoras”, sugeriu.