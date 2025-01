A gambá e os filhotes foram resgatados pela Secretaria de Defesa dos Animais e pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

A gambá e os filhotes foram resgatados pela Secretaria de Defesa dos Animais e pelo Corpo de BombeirosDivulgação

Publicado 23/01/2025 15:05 | Atualizado 23/01/2025 15:12

Belford Roxo - Uma gambá e seus filhotes foram resgatados, nesta quarta-feira (22), em uma ação conjunta da Secretaria de Defesa de Animais de Belford Roxo e do Corpo de Bombeiros, no bairro Lote XV, após os animais caírem em uma residência na Rua Divita.



Na ação, o secretário municipal de Defesa dos Animais, Francisco Jucier, o ZZ da Crajubar, ao ser informado sobre a presença do animal onívoro na residência, acionou o comandante do Destacamento dos Bombeiros, em Belford Roxo, capitão Oliva, que designou uma equipe de resgate ao local. A equipe utilizou uma gaiola para captura do animal e seus filhotes, e depois os conduziram ao seu habitat natural, na Área de Preservação da Bayer, na região central do município. Os animais não ficaram feridos.



Distância segura



Caso algum morador encontre um gambá ou qualquer outro animal silvestre em casa, ou em via urbana, deve acionar as autoridades competentes para o resgate, o Corpo de Bombeiros (193), Guarda Municipal, ou solicitar ajuda contactando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Centro Municipal de Controle de Zoonoses ou a Secretaria Municipal de Saúde.

