A secretária Tati Ervite encontrou a Clínica da Mulher destruída. Diversos aparelhos foram furtadosRoger Silva / Divulgação

Publicado 23/01/2025 16:04

Belford Roxo - Informação, acolhimento e respeito estarão presentes no atendimento no dia a dia na Clínica da Mulher e também no Centro Especializado em Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel). Quem garante é a Secretária Municipal da Mulher, Tati Ervite. “O prefeito Márcio Canella determinou que haja atendimento de qualidade em ambos equipamentos. Estamos com disposição para fazer o melhor”, assegura a secretária.



Referência no tratamento da saúde, a Clínica da Mulher teve que fechar suas portas para o atendimento, no início deste ano. Vários de seus aparelhos foram furtados e danificados. “Aparelhos de mamografia, eletrocardiograma, ar condicionado, computadores e até mesmo os vasos sanitários foram furtados. O que restou está danificado. A polícia está investigando. Tivemos que recompor tudo. É um recomeço”, afirmou Tati Ervite. O Ceambel também teve que fechar suas portas por danos e delitos.



Arrumando a Casa



A reabertura da Clínica da Mulher e do Ceambel está prevista para os próximos dias. Localizada na Avenida Benjamim Pinto Dias, Centro, a Clínica atende cerca de 500 pacientes diariamente em diversas especialidades como: mamografia, exame preventivo, ultrassonografia, cirurgias eletivas, clínica médica, entre outros. “Estamos arrumando a casa e deixando tudo em ordem”, avisa Tati.

Tati Ervite disse que está "arrumando a casa" para reabrir a Clínica da Mulher Roger Silva / Divulgação



O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel) presta assistência às mulheres vítimas de violência, através de Assistentes Sociais, Psicólogos e advogados. "Nossa proposta, além do acolhimento, é dinamizar o espaço, com muitas palestras didáticas, informativas e oferecer propostas ao empreendedorismo, por exemplo, com oficinas profissionalizantes. A mulher precisa se sentir forte em qualquer circunstância", disse Ervite que anunciou parceria com a Guarda Municipal no desenvolvimento dos serviços. O Ceambel fica localizado na Avenida Joaquim da Costa Lima 2490, Bairro Santa Amélia.