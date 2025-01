O prefeito Márcio Canella lançou o "Linha Direta com Canella" para receber denúncias - Jeovani Campos / Divulgação

Publicado 25/01/2025 09:54

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), gravou nesta sexta-feira (24), um vídeo denunciando que servidores da antiga gestão (que já foram exonerados no início de janeiro) estão extorquindo comerciantes, ambulantes, camelôs e motoristas de transporte alternativo. O prefeito criou o “Linha Direta com Canella”, cuja mensagem de whatsapp será atendida e respondida pelo próprio prefeito, que saiu direto do gabinete para entregar os cartões nos pontos de vans e comércio.

Marcio Canella entrega cartão para motorista de transporte alternativo de van no Centro de Belford Roxo Jeovani Campos / Divulgação



Acabou a bagunça



Em seu discurso, Canella foi enfático ao afirmar que esses ex-servidores tinham o hábito de extorquir comerciantes, camelôs e feirantes no governo anterior, cometendo uma série de irregularidades. "Isso acabou! No meu governo não irei tolerar extorsão e abuso. Os culpados serão punidos com o rigor da lei. O errado não terá vez. Vamos juntos fazer um governo sério para o povo honesto e trabalhador de Belford Roxo. A bagunça acabou ", finalizou Canella, acrescentando que os cartões com o número do whatsapp para denúncias serão distribuídos para comerciantes, camelôs, feirantes e motoristas de transporte alternativo.

O "Linha Direta com Canela é": (21) 99022-4444. O número também receberá denúncias de moradores que estejam sofrendo extorsão em qualquer tipo de serviço da Prefeitura Jeovani Campos / Divulgação



O whatsapp do "Linha Direta com Canela é": (21) 99022-4444. O número também receberá denúncias de moradores que estejam sofrendo extorsão em qualquer tipo de serviço da Prefeitura.

O prefeito Márcio Canella denunciou que servidores da antiga gestão estão extorquindo comerciantes, ambulantes, camelôs e motoristas de transporte alternativo Jeovani Campos / Divulgação