A motocicleta apreendida com o suspeito preso quando os policiais militares do Bairro Presente do 39º BPM retornavam para o município belforroxense - Reprodução / 39º BPM

A motocicleta apreendida com o suspeito preso quando os policiais militares do Bairro Presente do 39º BPM retornavam para o município belforroxenseReprodução / 39º BPM

Publicado 24/03/2025 16:19

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares da Moto Patrulha do Programa Bairro Presente do 39° BPM (Belford Roxo), com uma motocicleta adulterada (Honda CG 150 Titan KS), na Avenida Governador Celso Peçanha, em Mesquita. A prisão aconteceu quando os agentes retornavam do abastecimento no 20º BPM (Mesquita) e perceberam o homem com uma moto sem placa e capacete.

Na abordagem, o suspeito tentou fugir, mas acabou caindo do veículo, sem apresentar lesões. O homem ainda tentou subornar os agentes, alegando que outros policiais já haviam aceitado "desenrolos" na mesma área. Com ele, os policiais apreenderam ainda, um rádio transmissor, um aparelho celular e uma corrente dourada.



O suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 53ª DP (Mesquita), onde responderá em liberdade, pelos crimes de adulteração de sinais identificadores de veículos e uso de equipamento para atividade ilícita.