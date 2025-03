A Prefeitura segue convocando candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação 01/2025 - Jeovani Campos / PMBR

A Prefeitura segue convocando candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação 01/2025Jeovani Campos / PMBR

Publicado 24/03/2025 21:37

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo (SEMED) segue convocando candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Educação 01/2025. Nesta segunda-feira (24), foram convocados candidatos nos cargos de Auxiliar Administrativo, Secretário Escolar, Orientador Escolar, Zelador, Vigia, Estimulador, Professor II, Inspetor de Disciplina, Professor I Português, Professor I Matemática, Psicólogo Escolar, Nutricionista e Merendeira. Esta foi a sexta convocação de candidatos reservas pela SEMED, em um total de 11 convocações desde o início do processo seletivo.



A convocação acontece em virtude das desistências, desligamentos e das carências identificadas durante o processo seletivo, e com o objetivo de atingir o quantitativo de vagas estabelecido no edital, para atender a demanda de pessoal nas unidades de ensino do município, que não haviam sido chamados nas convocatórias anteriores.



Assinatura de contratos



A assinatura dos contratos da nova listagem acontece nesta segunda e terça-feira (24 e 25/03) na Avenida Benjamin Pinto Dias, 955, no Centro, na Secretaria Municipal de Educação, das 9h às15h. Os aprovados devem levar toda a documentação descrita no edital do Processo Seletivo.



Confira a listagem dos candidatos reservas aprovados convocados pela Secretaria Municipal de Educação nesta segunda e terça (24 e 25/03).