Evalder Perini orienta os agentes e destaca que é importante a participação dos moradores - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 24/03/2025 21:27

Além dos alertas, o secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini, quer estreitar os canais de comunicação com os moradores da cidade. "Faço um apelo para que todos acessem, por telefone, o número 40199 e enviem uma mensagem de texto, sem custo, informando o CEP (Código de Endereçamento Postal). Essa medida será o suficiente para receber nossas informações, via SMS, em uma ação preventiva a qualquer risco", disse o secretário.

O secretário Evalder Perini observa a atuação dos agentes do Centro de Monitoramento Jeovani Campos / PMBR



Conectado aos Centros de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Governo Federal e do Estado do Rio de Janeiro, as informações sobre a previsão do tempo são avaliadas pela equipe técnica do CMGR. "Mediante às informações nacionais e estaduais, a nossa meteorologista, Carolina Costa, faz, com segurança, a previsão do tempo para a cidade. Assim acionamos nosso setor de Comunicação e disparamos as informações nas redes sociais e por SMS", informa Perini.

Daniel Araújo grava a previsão do tempo para informar aos moradores as condições climáticas Jeovani Campos / PMBR



Garoto do Tempo



Ainda não é como cantor gospel que o agente da Defesa Civil, Daniel Araújo ficou famoso. Aos 29 anos, ele já é conhecido na cidade como o Garoto do Tempo. Araújo aparece nos vídeos dos conteúdos das redes sociais, passando informações sobre o tempo. "É uma colaboração voluntária, apenas com intuito de informar", assegura o jovem que fora do trabalho, se apresenta como cantor de músicas evangélicas, na trilha do sucesso.

Evalder Perini destacou que as informações, via SMS, são ações preventivas Jeovani Campos / PMBR



A relação da Defesa Civil com os moradores de Belford Roxo está cada vez mais próxima. Perini destacou que o Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades está sendo reativado. O objetivo é interagir com os moradores do município no sentido de orientá-los, capacitá-los e conscientizá-los a evitar e reduzir ocorrências de desastres. De acordo com a Lei 12.608/2012 que criou a Política Nacional de proteção e Defesa Civil, "a comunidade deve ter capacidade de atuar na prevenção ou na resposta de forma minimamente eficaz".