Prefeitura de Belford Roxo retorna com as cirurgias eletivas - Roger Silva / PMBR

Publicado 27/08/2025 20:17

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo retornou com as cirurgias eletivas do município. A parceria proporciona aos belforroxenses praticidade e agilidade para a realização dos procedimentos cirúrgicos, sem a necessidade de passagem pelos complexos reguladores.

“Em cerca de 10 dias consegui ser avaliada, marcar e realizar a cirurgia de fístula. Um atendimento de excelência com o médico proctologista e toda a equipe da Clínica da Mulher. Já havia passado por quatro hospitais e não estava conseguindo marcar essa cirurgia”, destacou a enfermeira Michele dos Santos Cazuza, de 37 anos, moradora do bairro Sargento Roncalli.

A enfermeira Michele dos Santos Cazuza conseguiu fazer os exames e operar em 10 dias Roger Silva / PMBR

São realizadas as seguintes cirurgias: hérnia, fístula, mioma (histerectomia), perine, fimose (adulto), hemorroida, cisto, vasectomia e pólipos (crescimentos anormais de tecido que se formam na superfície interna (mucosa) de órgãos como o cólon, estômago, útero, nariz, entre outros), além de laqueadura sem gestação.



A avaliação clínica e a triagem estão sendo realizadas na Clínica da Mulher Professora Fernanda Bicchieri Soares, órgão ligado à Secretaria Municipal da Mulher, no Centro.



Documentos



“O paciente que desejar a cirurgia pode comparecer à Clínica da Mulher munido de todos os documentos e exames (mesmo vencidos, pois outros serão providenciados) para que todo o processo para a operação seja iniciado e concluído em cerca de 10 dias”, destacou a secretária municipal da Mulher, Tati Ervite.



Diversas cirurgias



“Sofria com as dores da hérnia há muito tempo. Rodei vários hospitais do Rio de Janeiro e nada. E graças a Deus, consegui realizar a cirurgia aqui em Belford Roxo. O prefeito Márcio Canella e toda sua equipe estão de parabéns. Fui muito bem atendido na Clínica da Mulher e aqui no Hospital Municipal. Tratamento de excelência recebido no município”, afirmou o motorista Wagner Luiz de Oliveira, de 49 anos, morador do Wona.

Wagner Luiz de Oliveira sofria com dores de hérnia e operou em Belford Roxo Roger Silva / PMBR