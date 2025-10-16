Camila Beatriz , nova rainha da escola Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 16/10/2025 21:21

Belford Roxo - A empresária Camila Beatriz é a nova rainha da escola Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval 2026. O anúncio foi realizado pelo presidente Reginaldo Gomes . - A empresáriaé a novada escolapara o Carnaval 2026. O anúncio foi realizado pelo presidente Reginaldo Gomes .

“Foi uma surpresa ser convidada para ser Rainha da Escola de Samba da Comunidade de Belford Roxo, e esse momento tem um significado enorme pra mim. Foi nessa cidade, que vivi 10 anos da minha vida estudando, trabalhando, crescendo, enfrentando desafios e construindo quem sou hoje", disse Camila.

A nova rainha da escola agradeceu ainda a presidência e a primeira dama Daniele Moura, pelo carinho e pela confiança. "Que essa nova jornada seja marcada por muita alegria, união e sucesso e que juntos possamos fazer uma história vencedora no próximo carnaval”, disse a nova rainha da escola, Camila Beatriz.



A Caçulinha da Baixada será a segunda escola da Série Ouro, que desfilará, na Sexta-feira de Carnaval, no Sambódromo. Com o enredo “O sonho de um tal pagode russo, nos frevos do meu Pernambuco!”, do carnavalesco Edson Pereira. Uma homenagem à cultura de Recife.