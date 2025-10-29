Elvis Soares aproveitou para levar o filho Henry Lorenzo, de 2 anos, para atuar como modelo na Oficina Jeovani Campos / PMBR
"Temos dois horários: de manhã, às 11h30 e à tarde, às 14h. E para participar como modelo, não há exigência de idade", informou Bárbara Gonçalves, Coordenadora do CRAS.
Assim que soube da novidade, o casal Elvis Soares e Cecília Noronha aproveitou para levar o filho Henry Lorenzo, de 2 anos, para atuar como modelo na Oficina. "Estávamos no CRAS e quando soubemos da possibilidade de cortar o cabelo do nosso menino de graça, não perdemos tempo", disse Cecília. Elvis também aproveitou e cortou as madeixas.
A população pode dispor de serviços como PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), que inclui atendimento e acompanhamento familiar. Na unidade é possível ainda dar entrada no Cadastro Único; Bolsa família, Benefício de Prestação Continuada (BPC). O órgão ainda faz encaminhamentos e tem serviços específicos para pessoas com deficiência.
