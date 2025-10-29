Elvis Soares aproveitou para levar o filho Henry Lorenzo, de 2 anos, para atuar como modelo na Oficina - Jeovani Campos / PMBR

A oficina tem a duração de três meses. Para participar é necessário ter idade acima de 16 anos e estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico). As aulas são ministradas através do barbeiro profissional, Carlos André Barbosa Cortês, que atua no setor há 26 anos.



"Temos dois horários: de manhã, às 11h30 e à tarde, às 14h. E para participar como modelo, não há exigência de idade", informou Bárbara Gonçalves, Coordenadora do CRAS.



Assim que soube da novidade, o casal Elvis Soares e Cecília Noronha aproveitou para levar o filho Henry Lorenzo, de 2 anos, para atuar como modelo na Oficina. "Estávamos no CRAS e quando soubemos da possibilidade de cortar o cabelo do nosso menino de graça, não perdemos tempo", disse Cecília. Elvis também aproveitou e cortou as madeixas.

CRAS Xavantes



O Centro de Referência de Assistência Social foi reinaugurado no final de agosto e entregue à população novinho, com seis salas, um auditório, um almoxarifado e uma copa. Lá, também tem oficinas de artesanato, sobrancelhas e macramê.



A população pode dispor de serviços como PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), que inclui atendimento e acompanhamento familiar. Na unidade é possível ainda dar entrada no Cadastro Único; Bolsa família, Benefício de Prestação Continuada (BPC). O órgão ainda faz encaminhamentos e tem serviços específicos para pessoas com deficiência.