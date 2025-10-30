A Secretaria Municipal de Conservação realizou também a colocação de iluminação de led e troca das luminárias antigas - Jeovani Campos / PMBR

A Secretaria Municipal de Conservação realizou também a colocação de iluminação de led e troca das luminárias antigas Jeovani Campos / PMBR

Publicado 30/10/2025 17:18

Belford Roxo - As secretarias municipais de Serviços Públicos e Conservação realizaram nesta quinta-feira (30), um mutirão de limpeza e colocação de iluminação de led no Morro do Castelar. Equipes atuaram em vários pontos e ruas da parte alta do Castelar realizando diversos serviços de retirada de lixo e entulho, capina e pintura de meios-fios. - As secretarias municipais de Serviços Públicos e Conservação realizaram nesta quinta-feira (30), ume colocação de iluminação deno. Equipes atuaram em vários pontos e ruas da parte alta do Castelar realizando diversos serviços de retirada de lixo e entulho, capina e pintura de meios-fios.

“Estamos trabalhando para deixar a cidade cada vez mais limpa, propiciando melhor qualidade de vida para os nossos moradores, governando com responsabilidade como sempre destaca o nosso prefeito Márcio Canella”, disse o secretário Christiano Pontes.



A Secretaria Municipal de Conservação realizou também a colocação de iluminação de led e troca das luminárias antigas, que garantirá melhor mobilidade e visibilidade para os moradores e as crianças da região.

“A Secretaria de Conservação vem realizando uma série de mutirões de troca de lâmpadas queimadas de LED e repondo a falta das luminárias em postes de diversos bairros do município. Isso oferece mais segurança aos moradores, pois não andarão em ruas escuras”, destacou o secretário Clécio Jeferson.

A vereadora Regina do Valtinho acompanhou os trabalhos das equipes no Castelar Jeovani Campos / PMBR



Série de melhorias



No início da semana, o prefeito Márcio Canella anunciou uma série de melhorias para o Morro do Castelar. O Chefe do Executivo destacou a colocação de iluminação de Led em todas as ruas. As quadras de esporte, como o campo de futebol, serão reformadas com troca da grama sintética.



“Vamos fazer um mutirão para trocar todas as iluminações antigas para melhorar a região para os moradores em todas as ruas, tanto na parte baixa como na alta do Morro do Castelar. O campo de futebol de grama na praça está em situação precária. Essa semana estarei mandando uma equipe para colocar uma grama sintética nova, além de nova iluminação na praça para dar uma qualidade de vida melhor para os moradores. Estamos trabalhando em toda a cidade”, ressaltou o prefeito. Série de melhoriasNo início da semana, o prefeitoanunciou uma série de melhorias para o Morro do Castelar. O Chefe do Executivo destacou a colocação de iluminação de Led em todas as ruas. As quadras de esporte, como o campo de futebol, serão reformadas com troca da grama sintética.“Vamos fazer um mutirão para trocar todas as iluminações antigas para melhorar a região para os moradores em todas as ruas, tanto na parte baixa como na alta do Morro do Castelar. O campo de futebol de grama na praça está em situação precária. Essa semana estarei mandando uma equipe para colocar uma grama sintética nova, além de nova iluminação na praça para dar uma qualidade de vida melhor para os moradores. Estamos trabalhando em toda a cidade”, ressaltou o prefeito.