Prefeitura de Bom Jardim e DER-RJ trabalham para liberar acesso na RJ-146

Equipes da Prefeitura de Bom Jardim e do DER-RJ trabalham para liberar o trânsito na RJ-146Divulgação/ Ascom PMBJ

Publicado 02/02/2022 16:08

O prefeito de Bom Jardim, Paulo Barros, e a vice-prefeita, Simone Capozi, estiveram na manhã desta quinta-feira (2/02) em Barra Alegre, onde as chuvas causaram a interdição da RJ-146. No distrito, equipes da Guarda Municipal e das secretarias de Obras, Agricultura e de Defesa Civil estão trabalhando em conjunto.



Segundo a Prefeitura, o temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira (1/02) não causou nenhum problema nas residências do 4° Distrito. Quanto à rodovia, as equipes do município e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) conseguiram hoje dar acessibilidade aos motoristas, implantando um sistema de “Pare e Siga”.