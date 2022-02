A garotada deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, e apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou Cartão do SUS. - Divulgação

A garotada deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, e apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou Cartão do SUS. Divulgação

Publicado 01/02/2022 19:45 | Atualizado 01/02/2022 21:27

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim continua, nesta quarta-feira (2/02), a aplicação da vacina contra a Convid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos, com comorbidades e com deficiência permanente, e em crianças com idade entre 8 e 11 anos, sem comorbidades. A vacinação acontece no Maravilha Clube, das 8h às 11h e das 11h30 às 15h.



Para que as crianças recebam a imunização é necessário que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis, que devem apresentar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e a caderneta de vacinação da criança.

No caso das crianças com comorbidade é preciso apresentar a declaração ou receituário médico (com até seis meses da data de prescrição). Para crianças com deficiência permanente são aceitos: laudo médico; cartão de gratuidade no transporte; comprovante de atendimento em centros de reabilitação; ou documento de identidade com indicação da deficiência.



As comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 são:

- Pneumopatias crônicas graves;

- Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

- Hipertensão Arterial estágio 3;

- Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

- Insuficiência Cardíaca (IC);

- Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

- Cardiopatia hipertensiva;

- Síndromes coronarianas;

- Valvopatias;

- Miocardiopatias e Pericardiopatias;

- Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

- Arritmias cardíacas;

- Cardiopatias congênita no adulto;

- Prótese valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

- Doença cerebrovascular;

- Doença renal crônica;

- Imunossuprimidos;

- Hemoglobinopatias graves;

- Obesidade mórbida;

-Síndrome de Down;

- Cirrose hepática.



As deficiências permanentes incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 são:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar;

- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais, como ir à escola.













Bom Jardim vacina crianças de 5 a 11 anos com comorbidades nesta quarta-feira, 2





Município segue imunizando o público infantil, conforme orientação do Ministério da Saúde e quantidade de doses





A Secretaria de Saúde de Bom Jardim continua, nesta quarta-feira (2/02), a aplicação da vacina contra a Convid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos, com comorbidades e com deficiência permanente. A vacinação acontece no Maravilha Clube, das 8h às 11h e das 11h30 às 15h.





Para que as crianças recebam a imunização é necessário que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. No caso das crianças com comorbidade é preciso apresentar a declaração ou receituário médico (com até seis meses da data de prescrição). Para crianças com deficiência permanente são aceitos: laudo médico; cartão de gratuidade no transporte; comprovante de atendimento em centros de reabilitação; ou documento de identidade com indicação da deficiência.





As comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 são:

- Pneumopatias crônicas graves;

- Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

- Hipertensão Arterial estágio 3;

- Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

- Insuficiência Cardíaca (IC);

- Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

- Cardiopatia hipertensiva;

- Síndromes coronarianas;

- Valvopatias;

- Miocardiopatias e Pericardiopatias;

- Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

- Arritmias cardíacas;

- Cardiopatias congênita no adulto;

- Prótese valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

- Doença cerebrovascular;

- Doença renal crônica;

- Imunossuprimidos;

- Hemoglobinopatias graves;

- Obesidade mórbida;

-Síndrome de Down;

- Cirrose hepática.





As deficiências permanentes incluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 são:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar;

- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais, como ir à escola.