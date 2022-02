Contentores de lixo foram implantados em 25 localidades de Bom Jardim - Divulgação/ PMBJ

Publicado 01/02/2022 19:17

Como parte do projeto de limpeza e manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Bom Jardim, foram implantados nesta semana 25 contentores de lixo em distritos e bairros da cidade. A distribuição dos contêineres foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Defesa Civil.

A iniciativa tem como objetivo manter a cidade limpa, incentivando a população a não jogar lixo nas ruas ou realizar o descarte do lixo doméstico fora do horário da passagem do caminhão, contribuindo com a preservação ambiental, com a saúde e evitando que ocorra a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Além disso, o projeto ainda é uma forma de prevenção contra alagamentos, por parte da Defesa Civil, uma vez que, com a chuva, o lixo não retirado pode ser arrastado e causar o entupimento dos bueiros, o que traz prejuízos para toda população.

As localidades que foram atendidas são: Morro da caixa d'água - Alto de São José; Jardim Boa Esperança; Alto de São José; Arrasto; Bairro de Fátima; Banquete; Barra Alegre; Buracada; Av. Walter Vendas Rodrigues; Capivari; Av. Péricles Corrêa da Rocha (Rua Nova); Bem-Te-Vi; Retiro; Rua Humberto Neves; Morro do Sabão; Bela Vista; Bairro dos Alves; Santo Antônio; São Miguel; Silveira; e Rua Prefeito José Guida.