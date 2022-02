Vagas para castração de cães e gatos por meio do programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 01/02/2022 19:02

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Bom Jardim tornou pública, no dia 27 de dezembro, a parceria com o Governo do Estado para a participação do município no Programa Estadual de Castração Gratuita de Cães e Gatos, gerenciado pela RJPet, subsecretaria vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Entre janeiro e abril deste ano, estão abertas as inscrições com agendamento pelo município. A castração é gratuita e atenderá animais abandonados ou cuidados por protetores ou abrigos e também animais de moradores da cidade, que poderão castrar um animal por mês. Outras informações podem ser solicitadas pelos telefones (22)2566-2342 e (22)98831-0129. O procedimento cirúrgico é custeado pelo Governo do Estado, sendo executado em clínicas privadas credenciadas. A castração é um procedimento seguro, que contribui para o controle de natalidade e, assim, diminui a incidência de animais abandonados nas ruas, além de ajudar no controle de doenças. A inscrição é feita através de cadastro no site RJPet e preenchimento de formulário, no qual deverá ser informado o município de origem, além dos dados do responsável pelo animal e do próprio animal, para que seja feita a avaliação e o agendamento da castração.

