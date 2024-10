Affonso Monnerat teve 7.622 votos - Divulgação

Publicado 06/10/2024 22:59

Affonso Monnerat (PP) foi eleito prefeito de Bom Jardim (RJ) neste domingo (6) no primeiro turno e comandará a cidade pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, Affonso Monnerat teve 45,45% dos votos, contra 28,63% de Marlon Jardim. Já o terceiro colocado na disputa foi Paulo Barros (PL), que somou 25,92% dos votos. No total, 17.895 eleitores compareceram para votar.

Affonso Henriques Monnerat Alves da Cruz tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é "administrador". O vice-prefeito eleito é Ronaldinho, também do PP.

Foram eleitos para a Câmara Municipal 11 candidatos. Confira

JORGE MACLIM (PL)

GASTÃO (PL)

SGT NITZ ERTHAL (PP)

ZÉ NILTON (PL)

SINTIA FARIAS (PL)

ZÉ PEDRO (PDT)

BRUNO PAIXÃO (UNIÃO BRASIL)

MICHEL SOARES (PP)

FABINHO ENGENHEIRO (REPUBLICANOS)

LÚCIA DO MERCADO (SOLIDARIEDADE)

VANTUIL (SOLIDARIEDADE)