Desabamento de rua no Alto São José - Divulgação

Desabamento de rua no Alto São JoséDivulgação

Publicado 09/11/2024 21:34

As fortes chuvas que atingem a Região Serrana do Rio de Janeiro desde sexta-feira (8), vêm causando transtornos em Bom Jardim. De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal publicado neste sábado (9), o município registrou dois deslizamentos de terra. No Alto de São José, um veículo foi soterrado em uma garagem e outro, arrastado pelo escorregamento. Em São Miguel, em São Miguel, um muro desabou, soterrando alguns veículos. Não houve registro de feridos ou desalojados.

Segundo a Prefeitura, a pista que liga à localidade de Chevrand está interditada.

De acordo com o Cemanden, o município registrou 140 mm de chuvas nas últimas horas. As previsões meteorológicas indicam possibilidade de mais chuvas nas próximas horas em toda a região serrana. Em função desse cenário, a população é orientada a seguir os alertas das autoridades e evitar áreas de risco para garantir a segurança.