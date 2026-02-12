Banho de espuma é uma das atrações preferidas da garotadaDivulgação Prefeitura de Bom Jardim
A abertura acontece na sexta-feira (13), com o Bloco do Eiduquinho às 18h, seguido da cerimônia oficial às 19h. A noite continua com apresentações como Raízes do Samba Bom-jardinense, Bloco Gigante da Serra, Bloco Bela Vista e a Banda Força Oculta.
No sábado (14), a programação começa às 16h com Olodum Semente do Bem e Banho de Espuma. O público ainda poderá aproveitar o Bloco da Família com a Banda Folia, concurso de fantasias para crianças e adultos, show de Jefinho Ferreira, além do Bloco Raça e Amor e da Banda Batidão Elétrico.
O domingo (15) será dedicado à integração das famílias, com matinê e banho de espuma a partir das 16h. Também se apresentam o bloco “O Cordão da Bola Preta”, o Grupo Tamborim de Ouro, o Bloco Empurra que Pega e a Banda Axé Brasil.
Na segunda-feira (16), a folia segue com Atitude do Samba e banho de espuma às 16h. Um dos destaques da noite é o desfile “Pra Sempre Vila”, direto de Vila Isabel, além do Bloco das Piranhas, do desfile do G.C. Unidos do Veloso e do encerramento com a Banda Pink.
O policiamento estará reforçado, principalmente nos locais de maior concentração de pessoas, onde acontecerão os desfiles dos blocos de rua e shows.
A expectativa é de que o Carnaval movimente o município e atraia moradores e visitantes para dias de muita música e diversão. A orientação é reunir a família, chamar os amigos e aproveitar uma festa pensada para celebrar a alegria com segurança no coração de Bom Jardim.
