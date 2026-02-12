Carnaval nos distritos - Reprodução IG Prefeitura de Bom Jardim

Publicado 12/02/2026 12:00

Bom Jardim terá programação de Carnaval nos distritos do município. A proposta é levar a festa para mais perto dos moradores, garantindo opções de lazer para todas as idades e fortalecendo o clima carnavalesco em diferentes localidades.

As atividades acontecem em São José do Ribeirão, Barra Alegre, Santo Antônio e Banquete, com destaque para a recreação infantil e o tradicional banho de espuma, pensados para o público familiar, no sábado (14) e no domingo (15). Em São José do Ribeirão, além das atrações para crianças, o domingo (15) contará com desfiles dos blocos e das agremiações Amigos do Samba e Império do Samba.

Barra Alegre também recebe programação no sábado e domingo, mantendo o foco em atividades para as famílias. Já em Santo Antônio, além da recreação, o público poderá curtir o show de Leandro Gomes no sábado (14), às 20h, e a apresentação do grupo Olodum Semente do Bem no domingo (15), às 16h.

No distrito de Banquete, a festa acontece entre domingo (15) e segunda-feira (16), com recreação infantil e apresentação do DJ Wesley, segunda às 16h, ampliando as opções de entretenimento para os foliões da região.

Segundo a Prefeitura, com a iniciativa, o município aposta na descentralização do Carnaval, valorizando os distritos e permitindo que moradores e visitantes aproveitem a festa sem precisar se deslocar até o centro da cidade.