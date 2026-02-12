Carnaval nos distritos Reprodução IG Prefeitura de Bom Jardim
Confira a programação de Carnaval nos distritos de Bom Jardim
Folia terá recreação infantil, banho de espuma, desfiles e shows musicais
Bom Jardim divulga programação oficial do Carnaval no Centro
Segurança será reforçada para os dias de folia
Café de Bom Jardim disputa prêmio de melhor do Estado
Município tem longa história com a cultura cafeeira
Hotel Boutique de Bom Jardim conquista prêmio e destaca o interior fluminense
Para setor, conquista simboliza o potencial crescente do interior do RJ para atrair turistas, contribuindo para a economia regional, geração de empregos e fortalecimento do turismo local
Bom Jardim recebe ExpoRio Turismo Caminhos da Serra
Município também realiza sua 1ª Festa do Café e da Flor
ExpoRio Turismo Caminhos da Serra trará grandes shows e programação cultural a Bom Jardim
Evento também contará com a abertura da Festa do Café e da Flor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.