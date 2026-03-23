Imagem ilustrativa - Divulgação

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Publicado 23/03/2026 00:00

Uma operação policial realizada na Região Serrana do Rio, na última sexta-feira (20), teve como foco o combate ao tráfico de drogas em municípios como Nova Friburgo e Bom Jardim. A ação, batizada de “Operação BNH”, mobilizou agentes de diferentes delegacias e cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados.

De acordo com as investigações, os alvos têm ligação com uma facção criminosa que atua na região e também possui ramificações em outras áreas do estado, incluindo a capital. A ofensiva foi autorizada pela Justiça após o avanço das apurações conduzidas pela Polícia Civil.

Durante a operação, suspeitos foram presos e encaminhados para unidades policiais, onde permanecem à disposição da Justiça. Além das prisões, os agentes também realizaram buscas em endereços ligados aos investigados, com o objetivo de reunir provas e desarticular a atuação do grupo.

As investigações apontam que os envolvidos podem responder por crimes como tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação faz parte de um conjunto de estratégias das forças de segurança para enfraquecer organizações criminosas na Serra Fluminense.

O nome da operação faz referência a uma localidade de Bom Jardim, onde parte das investigações foi concentrada. A polícia não descarta novas fases da operação, já que outros suspeitos ainda podem ser localizados.

A iniciativa reforça o cerco ao tráfico na região e busca reduzir a atuação de grupos criminosos que operam tanto no interior quanto em conexão com comunidades da capital.