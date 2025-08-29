Maurício Zanon, Bernardo Rossi e Paulo Sérgio Cyrillo definiram o cronograma do programa ne última terça-feira Foto Divulgação
Limpa Rios Margens tem cronograma de ações definido para Bom Jesus
Programa será desenvolvido em parceria, visando reduzir riscos de alagamentos e melhorar as condições do ambiente no município
IPTU em cota única com abatimento de 10% pode ser pago até 11 de agosto
Prazo vale também para quem optar por parcelar o imposto pagar a primeira de cinco parcelas
Política de parceria beneficia município com recapeamento asfáltico
Obra foi iniciada no final da semana na rodovia que liga o bairro Santa Rosa e à entrada da cidade
Montanhismo tem apoio do governo, focado no turismo de aventura
Local visitado fica no Espírito Santo, tem 683 metros de altitude e oferece diversas atrações
Atenção Primária à Saúde aprimorada através do Atualize Equipe
Capacitação aconteceu na Famesc e teve como foco principal as recentes mudanças no Sistema Único de Saúde
Agricultura investe em iniciativas para fortalecer o setor agrícola municipal
Além de cuidar das estradas vicinais, secretaria acaba de adquirir cinco microtratores TTA 4x4
