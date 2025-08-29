Maurício Zanon, Bernardo Rossi e Paulo Sérgio Cyrillo definiram o cronograma do programa ne última terça-feira - Foto Divulgação

Maurício Zanon, Bernardo Rossi e Paulo Sérgio Cyrillo definiram o cronograma do programa ne última terça-feira Foto Divulgação

Publicado 29/08/2025 11:56

Bom Jesus – Desenvolvido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o Limpa Rios Margens chega a Bom Jesus do Itabapoana, na região noroeste fluminense. O programa é voltado para limpeza e desassoreamento de rios e canais, visando reduzir riscos de alagamentos e melhorar as condições do ambiente.

As prioridades no município são revitalizar e recuperar áreas públicas como o cais da beira rio, no centro da cidade. Também estão entre demandas as obras de recuperação ambiental nas margens dos corpos hídricos; além da criação de áreas de lazer e de atividade física, com a finalidade de proporcionar o bem estar e o convívio socioambiental.

O secretário estadual Bernardo Rossi esteve em Bom Jesus terça-feira (27), acompanhado do presidente do Instituto Estadual de Ambiente (Inea), Renato Jordão, além da equipe de engenharia do órgão, para alinhavar a parceria. As obras começam na próxima segunda-feira (1).

A pauta foi tratada com o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e o secretário municipal do Ambiente, Maurício Zanon. Está definido que o entorno do lago José Neves (Laguinho) vai ganhar quadra de beach tênis, pista emborrachada para caminhada, parque infantil, além de nova iluminação, nova academia e uma quadra multiuso de esportes de areia.

Também estão no cronograma as obras de revitalização das margens do córrego do bairro Asa Branca, com a construção de um espaço público composto de parque, praça e recuperação do ambiente fluvial. “Estas intervenções vão ajuda a prevenir as enchentes na região”, resume Cyrillo ratificando que o programa é uma parceria da prefeitura com o governo estadual.