Bolsonaro revoga trecho de MP que permitia a suspensão do contrato de trabalho

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou a revogação do trecho da medida provisória (MP) 927 que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses, sem salário. Outros pontos da MP seguem valendo.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira e comunicada também através de seu Twitter, após ampla repercussão negativa da medida - que vai na contramão de medidas de assistência social adotadas na Europa e em outros lugares do mundo diante da pandemia do coronavírus.



- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

Além de ampla repercussão negativa na população, a medida também havia sido duramente criticada por parlamentares. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), havia chamado a MP de "capenga".