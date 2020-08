Bolsonaro tira da pauta de live pergunta sobre o depósito de Queiroz na conta da primeira-dama

No texto do roteiro, que vazou nas imagens da live, aparecia a frase: "Botar um ponto final na questão envolvendo Queiroz e a Primeira Dama", mas Bolsonaro silenciou em relação ao ponto e mudou a ordem do que iria dizer.

Esse seria o sétimo ponto a ser abordado por Bolsonaro durante a transmissão, antecedido por esclarecimentos sobre o programa Renda Brasil.

Ontem mandaram Bolsonaro responder a pergunta, mas ele riscou da pauta. Então vamos perguntar de novo: @jairbolsonaro, por que a primeira-dama, Michelle, recebeu R$ 89 mil em depósitos de Fabrício Queiroz? pic.twitter.com/IurJu5Zx2e — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 28, 2020

As "Manipulações da Globo" seria o tópico seguinte ao esclarecimento sobre o depósito de Queiroz para Michelle Bolsonaro.

O item foi rabiscado do roteiro, que apareceu próximo à câmera que projetava a transmissão da live presidencial.