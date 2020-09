Rio - O Brasil ultrapassou a marca de 121 mil mortos e 3,9 milhões de infectados pela covid-19 . Nas últimas 24 horas, foram registrados 619 óbitos causados pela doença, elevando para 121.515 o número de vidas perdidas para o novo coronavírus. O Sars-CoV-2 contaminou 48.785 novas pessoas, totalizando 3.910.901 de infectados.

O país registrou mais de 100 mil novos casos em apenas três dias. Se o avanço da doença permanecer no mesmo ritmo, o Brasil chegará aos 4 milhões de infectados antes do fim de semana.

O Brasil apresentou uma média móvel nos últimos 7 dias de 866 óbitos. Assim, o Brasil segue com tendência de estabilidade nas mortes. A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número de mortes do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o "ruído" causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

O Distrito Federal e 12 estados apresentam tendência de queda na média móvel de mortes por covid-19: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Há outros nove estados em estabilidade, ou seja, com variação de 15% para mais ou para menos quando comparados com duas semanas atrás: Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.

Os outros cinco estados estão em alta na média móvel de mortes pelo novo coronavírus: Amapá, Goiás, Pará, Rio de Janeiro e Tocantins.

As informações são do boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde.

A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Dados da pasta divulgados na noite desta segunda-feira indicam que o Brasil registrou 45.961 novos casos de covid-19, além de 553 mortes provocadas pela doença, das quais 376 ocorreram nos últimos três dias. Com isso, o país chegou a 3.908.272 infectados e 121.381 óbitos. Há ainda 2.708 mortes em investigação.

São Paulo é o estado com mais casos da doença: são 804.342 até o momento. Seguido por Bahia (256.727), Rio de Janeiro (223.631), Minas Gerais (216.557) e Ceará (214.953). Em relação às mortes, São Paulo também aparece na frente, com 30.014. Depois vêm Rio de Janeiro (16.065), Ceará (8.409), Pernambuco (7.593) e Pará (6.146).

Reabrir economia sem controlar a covid-19 é 'receita para um desastre', alerta diretor da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou, em entrevista coletiva nesta segunda, para um possível "desastre" caso os países comecem a abrir suas economias sem avaliar os riscos de contágio pela covid-19 e as especificidades de cada local.

"As decisões sobre como e quando permitir a reunião de pessoas devem ser tomadas com uma abordagem baseada no risco e no contexto locais. Em muitos países, observamos surtos relacionados a aglomerações em estádios, boates, templos religiosos, entre outros. Existem outras maneiras de realizar reuniões com segurança", disse Ghebreyesus.

Adhanom reforçou que "países ou comunidades com casos esporádicos ou que ocorram apenas em pequenos grupos podem encontrar maneiras criativas de realizar eventos, minimizando o risco", mas que ninguém deve agir sem cautela.