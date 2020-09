Corregedoria da Câmara dos Deputados notifica Flordelis

Galeria de Fotos Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram O filme da deputada Flordelis está um tanto queimado, após ela ser acusada de matar oi próprio marido, contrariando os princípios de Deus Reprodução Rio,24/08/2020 -JACAREZINHO, Coletiva do caso Flodelis, nove pessoas sao presas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros. Na foto,Allan Duarte(Delegado Titular da DH Niteroi) .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Acusada de mandar matar o marido, Flordelis pode perder mandato Divulgação / Câmara dos Deputados O corregedor da Câmara dos Deputados, Paulo Bengston (PTB-PA) irá notificar a deputada federal Flordelis sobre a abertura de processo que poderá levar à cassação de seu mandato. A notificação deverá acontecer nesta quarta-feira, depois que a parlamentar desistiu de ir à Corregedoria para se defender.

Caso a deputada não esteja em seu apartamento no momento em que Bengston for até lá, a notificação será publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira. Com isso, inicia-se o prazo de cinco dias para que a deputada apresente sua defesa.

Depois da defesa, a corregedoria tem um prazo de até 45 dias úteis para emitir um parecer sobre a continuidade do processo. Se o parecer for favorável, o Conselho de Ética irá analisar o caso. Mesmo que o colegiado vote pela cassação do mandato de Flordelis a decisão precisará ser aprovada pelo plenário da Casa.