Após cerimônia de Fux, ministro Benedito Gonçalves, do STJ, testa positivo para covid-19

Brasília - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves testou positivo para o novo coronavírus, segundo apurou o Estadão com pessoas próximas ao magistrado. A informação também foi confirmada pela assessoria da Corte.Segundo o STJ, o ministro está bem e vai continuar despachando e cumprindo o isolamento em casa.Gonçalves é a oitava autoridade presente na posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser diagnosticada com covid-19. O evento foi realizado na sede do tribunal, em Brasília, no último dia 10.Estiveram na solenidade e testaram positivo para a covid-19:- Luis Felipe Salomão, ministro do STJ- Antonio Saldanha Palheiro, ministro do STJ