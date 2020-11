Por O Dia

São Paulo - Após atropelar e matar a ciclista Marina Harkot , o motorista responsável pelo acidente, João Maria da Costa Junior, foi flagrado sorrindo no elevador do prédio onde mora, horas depois do ocorrido. Nas imagens da câmera de segurança, o homem aparece conversando com uma mulher e sorrindo, sem demonstrar nervosismo ou abatimento pelo atropelamento. As informações são da GloboNews.