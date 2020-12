Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:40 | Atualizado 08/12/2020 15:06

Ainda segundo apuração da CNN, no encontro, o ministro detalhou os acordos fechados pelo governo para a vacinação contra o coronavírus. Pazuello afirmou que serão 260 milhões de doses de Oxford durante o ano inteiro de 2021, e o custo da dose de Oxford é orçado em US$ 3,75.

Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometer nesta segunda-feira o início da vacinação no estado no dia 25 de janeiro, a pressão sobre o Ministério da Saúde ficou mais intensa. Uma vacinação nacional estaria prevista somente para março, conforme o plano do Ministério da Saúde.A pasta informou nesta segunda-feira o começo das negociações para a compra de 370 milhões de seringas e agulhas que serão usadas para vacinar os brasileiros. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter que o governo "ofertará a vacina a todos, de forma gratuita e não obrigatória", depois da certificação da Anvisa.