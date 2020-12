Por O Dia

Publicado 08/12/2020 19:31

O jornal O Dia realizou entre segunda, 7 e terça-feira, 8 uma enquete nas redes sociais para saber qual seria a opinião dos seguidores sobre as manifestações organizadas em Brasília contra o fim do auxílio emergencial . A maioria dos participante (62,2%) concordou com o ato.