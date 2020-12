Cracolândia em São Paulo Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo - As ruas do centro da cidade de São Paulo foram palco, na tarde desta terça-feira (8), de tumultos que tiveram início após uma ação de limpeza, com apoio de Guarda Civil Metropolitana (GCM), feita por agentes da prefeitura na região da Cracolândia. Dependentes químicos atacaram carros que passavam pela região. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP).



Socorro!!! Não existe segurança pública nessa cidade, nesse país.#cracolandia pic.twitter.com/v1zzIm4B8h — Adriana de Oliveira (@Adria_ana1) December 8, 2020

Publicidade

De acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada e colocou em prática um plano de contingência. Participaram da operação tropas da Força Tática, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e da Cavalaria, além dos responsáveis pelo patrulhamento de área.



Segundo a SSP, após a chegada da polícia, a situação foi controlada.

Publicidade

A prefeitura da capital paulista foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre os incidentes.