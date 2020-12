Tranquilidade demonstrada pelos passageiros viralizou nas redes sociais Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 09/12/2020 09:06

Na noite desta terça-feira (8), a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi castigada por um intenso temporal que provocou diversos pontos de alagamento. Um vídeo registrado por um morador que ficou preso dentro do carro durante a enxurrada viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado: a calma demonstrada por ele em meio ao caos.

No vídeo, o homem aparece ao lado de outra pessoa no banco do passageiro enquanto filma a altura e a força da água que corre por uma das avenidas de Uberlândia e chega quase a cobrir o veículo. Porém, nem isso é capaz de abalar sua calma e tranquilidade.

esse vídeo é a prova de como mineiro é tranquilo



uberlândia acabando em água, carros e pessoas sendo levados pela chuva, e a pessoa tranquilona relatando... pic.twitter.com/TTnq1lCS0Z — GENcarlos (@gencarloss) December 9, 2020

"Já cobriu o vidro da frente. Onde 'nóis' ta aqui não tem nada tampando, a água vem forte. Já desceu até gente na água aqui, misericórdia, só por Deus. Tem uns carros que conseguiram ir na calçada. Só 'nóis' que não deu tempo, os carros 'trombou' um no outro, ficamos enroscados no canteiro. Graças a Deus tamo em segurança ", diz o autor das imagens, que não teve a identidade revelada.

Na publicação que acompanha o vídeo, o usuário do Twitter inclusive brinca que "esta é a prova de que o mineiro é tranquilo. Uberlândia acabando em água, carros e pessoas sendo levados pela chuva, e a pessoa tranquilona relatando".

Segundo informações da Defesa Civil, o bairro Santa Mônica e o centro da cidade foram os locais mais atingidos pelo temporal, que arrastou veículos por conta da correnteza. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender as ocorrências.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta e confirmou que a cidade estava em alerta amarelo devido à previsão de fortes chuvas. Além disso, também recomendou que as pessoas evitassem trafegar em vias alagadas e aguardassem o fim das chuvas em local seguro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta semana, os moradores dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro devem esperar fortes chuvas. O instituto explica que os temporais ocorrem devido à zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) - fenômeno caracterizado pelo acúmulo de nuvens - entre as regiões Norte e Sudeste. A previsão é de temporais acompanhados de granizo e rajadas de vento.

