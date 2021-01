Bolsonaro e Donald Trump ALAN SANTOS/BRAZILIAN PRESIDENCY/AFP

Publicado 07/01/2021 12:15

Durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro foi além e ameaçou: "Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse.

Bolsonaro foi na contramão de todos os líderes mundiais e não repudiou o motim em Washington. "Eu acompanhei tudo hoje. Você sabe que sou ligado ao Trump. Então, você sabe qual a minha resposta aqui", disse, ainda na quarta-feira.

No mesmo dia, o presidente voltou ainda a alegar fraudes nas eleições brasileiras de 2018. "Eu tenho indício de fraude na minha eleição, era para ter ganho no primeiro turno", declarou.



Durante visita aos Estados Unidos, em 9 de março do ano passado, Bolsonaro disse que entregaria provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas, mas nunca as apresentou.