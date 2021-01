O alto número de sepultamentos é reflexo do colapso do sistema de saúde enfrentado pela cidade AFP

Por iG

Publicado 16/01/2021 08:41 | Atualizado 16/01/2021 08:43

Manaus registrou 213 enterros nesta sexta-feira (15), informou a prefeitura: 161 em espaços públicos e 52 em espaços privados. O número de sepultamentos é o maior registrado em 24 horas desde o início da pandemia. Entre as causas das mortes, 102 foram declaradas como Covid-19, e sete casos suspeitos.



Só no mês de janeiro, é a quinta vez que a capital amazonense bate recorde de enterros diários.



10 de janeiro: 144 enterros

11 de janeiro: 150 enterros

12 de janeiro: 166 enterros

13 de janeiro: 198 enterros

14 de janeiro: 186 enterros

15 de janeiro: 213 enterros

A primeira vez que Manaus teve tantos enterros, de causas em geral, foi em 26 de abril, com 140 registros - dados apenas de espaços públicos.



O alto número de sepultamentos é reflexo do colapso do sistema de saúde enfrentado pela cidade, que sofre com a lotação de leitos e a falta de oxigênio em hospitais.

Publicidade