Mônica Calazans foi a primeira a receber a CoronaVac. Enfermeira não escapou dos memes Reprodução

Por iG

Publicado 17/01/2021 20:21

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou neste domingo (17) o uso emergencial das vacinas CoronaVac, do Butantã, e de Oxford. Quatro dos cinco diretores da agência reguladora votaram pela autorização. Nas redes socais, rapidamente os internautas comemoraram a notícia com muitos memes.



As vacinas serão usadas preferencialmente para uso em programas de saúde pública e, inicialmente, destinadas para imunização de pessoas do grupos de risco como indígenas, idosos e profissionais de saúde. A primeira pessoa escolhida para tomar a vacina Coronavac foi uma enfermeira de 54 anos, que trabalha há 10 meses na linha de frente do combate à Covid-19. Veja alguns dos memes compartilhados:

Os cavalinhos do futebol do Fantástico (TV Globo) representaram as vacinas a serem aprovadas:

Tadeu Schmidt:

O cavalinho de Oxford tá na frente com 70% de eficácia. Em seguida vem o cavalinho do laboratório indiano com 62%. Correndo em terceiro está a vacina da Sinovac com 50% de eficácia global... pic.twitter.com/5bJLzCQC1G — William Castro (@William_Castro) January 17, 2021

O ator Silvero Pereira (Bacurau) foi um dos famosos que compartilhou os memes. Ele fez referência à apuração dos votos do Carnaval:

Cloroquina foi desclassificada gente pic.twitter.com/1vjtmdM6X3 — Silvero (@silveropereira) January 17, 2021

Já o biólogo Átila Iamariano foi parar no confessionário do Big Brother Brasil. "Em qual vacina você vota e por quê?"

- Atila, em qual vacina você vota e por quê? pic.twitter.com/21nU3sZT2O — William Castro (@William_Castro) January 17, 2021

A abertura do programa "O aprendiz", que contava com o atual governador de São Paulo, João Dória, também não ficou de fora.

Chegando para início da vacinação pic.twitter.com/UZu2EFoAZh — Jordan (@JordanFerreira_) January 17, 2021





A Deputada Federal Joice Hasselmann (PSL), que disputou as eleições municipais da cidade de São Paulo em 2020, também entrou na brincadeira compartilhando vídeo do governador João Dória dançando ao som do funk "bun bun tam tam":

Bom domingo, 01...ou melhor 171! É hoje que @jairbolsonaro corta os pulsos de invejinha. Põe uma calça apertada lá, capitão. Vai que dá certo pic.twitter.com/DAjzXknwTn — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) January 17, 2021

E a música não parou por aí. Legião Urbana ajudou a criatividade de alguns, que fizeram referência à música "Eduardo e Mônica", em comparação ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a primeira pessoa vacinada no Brasil, Mônica Calazans.

Eduardo e Mônica era nada parecido. pic.twitter.com/FOpzRlOUVF — Maurício Brum (@mauribrum) January 17, 2021

A comemoração pela aprovação da vacina foi em clima de vitória da Seleção Nacional em Copa do Mundo.

ANVISA APROVOU A CORONAVAC PRA USO EMERGENCIAL pic.twitter.com/QAqYoMd6mX — Jonas Souza (@Jonas_Souza010) January 17, 2021

Foi tanta felicidade que fizeram até uma espécie de videoclipe ao som de Britney Spears, guiando os movimentos da vacinação, somados a imagens de felicidade e aglomeração. É o que todo o mundo está esperando para o futuro.

A ANVISA APROVOU O USO EMERGENCIAL DA VACINA



ESSE EH O TWEET pic.twitter.com/KKmrKyTyGr — PEDRAO (@Itspedrito) January 17, 2021

E o que dizer da ligação da vice-presidente dos Estados Unidos para João Dória, parabenizando-o pela CoronaVac?

we did it joao doria pic.twitter.com/3NuQ35mBIb — silas (@aquisilas) January 17, 2021

Tem muita gente vendo o governador de São Paulo como heroi mesmo nesta pandeia:

eu amanhã saindo de uma estamparia pic.twitter.com/obBMuDg8Kx — Cherninho Bill (@fvernon) January 17, 2021

O brasão do Estado de São Paulo ficou até um pouco diferente:

E o lugar pra vacinar? Já está reservado?

pic.twitter.com/05PGruSSEi — M E M E R I A (@M_E_M_E_R_I_A) January 17, 2021

A apresentadora Ana Maria Braga também entrou na brincadeira. "Quem entendeu, entendeu!"

Kkkk A Ana Maria Braga no Instagram kkkk pic.twitter.com/3eCZNyPjQu — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) January 17, 2021

Não faltaram críticas ao governo Bolsonaro:

pic.twitter.com/SjVz6hQ24x — M E M E R I A (@M_E_M_E_R_I_A) January 17, 2021

Não faltou mesmo:

Obrigado Butantã

Obrigado Fiocruz pic.twitter.com/L4nAH4EEoY — Roger (@semfimlucrativo) January 17, 2021





A vereadora Erika Hilton também aproveitou a chuva de memes para criticar o Governo Federal.

E as mulheres negras seguem fazendo tudo! pic.twitter.com/7edwSOWJ5P — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 17, 2021