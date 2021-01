Deltan Dallagnol curte prai com amigos e é criticado REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 21:08 | Atualizado 17/01/2021 21:09

Brasil - O procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicou, neste domigo (17), em sua rede social, uma foto em que aparece sem máscara ao lado de amigos na rua, mesmo com a pandemia de Covid-19.



"Time to surf. Old school" (hora de surfar. Velha escola), escreveu Dallagnol. A publicação gerou algumas críticas negativas por parte de seus seguidores. "Sempre tive a maior admiração pelo seu trabalho. Mas essa foto em plena pandemia? Lamentável", escreveu uma seguidora. Outra questionou, em tom irônico. "E as máscaras? Covid não surfa?".