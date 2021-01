Companhia fará transporte das vacinas durante todo o programa de imunização da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 21:54

A companhia aérea Gol inicia nesta segunda-feira, dia 18, o transporte de vacinas da CoronaVac para os estados do país, em ação coordenada com os governos federais e estaduais. Os voos partirão do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino a Tocantins, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.



Mais voos serão realizados pela empresa ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, à medida que as cargas forem disponibilizadas.



A empresa afirmou que está completamente preparada para cumprir o transporte, com malha aérea abrangente no Rio de Janeiro e câmara fria exclusiva no seu terminal de cargas em São Paulo. O transporte está sendo feito através do serviço Gollog Saúde, com colaboradores treinados para o manuseio de medicamentos, para dar mais velocidade na distribuição.



Neste momento, a companhia afirma que, com o apoio da ABEAR e ação realizada pelo Ministério da Saúde, seguirá transportando as vacinas gratuitamente durante todo o período do Programa Nacional de Imunização contra a covid-19.