Publicado 19/01/2021 09:14 | Atualizado 19/01/2021 09:20

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021 divulga nesta terça-feira (19) os aprovados para sua primeira chamada. O programa seleciona estudantes para universidades particulares com bolsas integrais e parciais. O resultado pode ser encontrado no endereço <http://prouniportal.mec.gov.br/>. Para a próxima fase, os selecionados devem comprovar as informações declaradas na inscrição até o dia 27 de janeiro, quarta-feira.

Em razão do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, os candidatos usaram as notas do Enem 2019 para o programa neste primeiro semestre. Após a comprovação das informações declaradas, o resultado final será divulgado no dia 1° de fevereiro.

O desempenho dos estudantes no Enem é um dos critérios adotados para a seleção dos candidatos, além da renda, por exemplo. O estudante não pode ter tirado zero na redação do exame e deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas.

Também é preciso ter cursado o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral durante esse período em escolas particulares. Pessoas com deficiência também podem concorrer, assim como professores da rede pública de ensino, da educação básica.

Concorrem à bolsa integral aqueles com renda mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, de 50% da mensalidade, basta ter renda mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos.

Para quem participou do processo mas não foi selecionado nas duas chamadas, ainda será possível manifestar interesse para a lista de espera entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A partir disso, a consulta do resultado estará disponível no dia 22 de fevereiro.

Confira as próximas datas do Prouni:

Resultado da Primeira Chamada: 19 de janeiro

Data limite para apresentar comprovações: 27 de janeiro

Resultado da Segunda Chamada: 1º de fevereiro

Manifestação de interesse para lista de espera: 18 e 19 de fevereiro

Resultado da lista de espera: 22 de fevereiro