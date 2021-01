Luciano Hang ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:45

Rio - O empresário bolsonarista Luciano Hang, de 58 anos, testou positivo para a covid-19 e está internado na unidade Dubai do Hospital Sancta Maggiore, no Morumbi, em São Paulo. A esposa do empresário, Andréa Hang, também está hospitalizada na unidade. O estado de saúde de ambos está estável.

Luciano Hang é dono da rede de lojas Havan e conhecido por seu discurso negacionista em relação à doença. Além de ser um forte apoiador do governo Bolsonaro, o empresário também discursou contra o isolamento social e a favor do uso da hidroxicloroquina como "tratamento preventivo" para covid-19, mesmo sem qualquer comprovação científica da eficácia do medicamento no combate ao coronavírus.

Nas redes sociais, os internautas já estão comentando o positivo de Hang para a covid-19:

Dono da Havan, Luciano Hang, apoiador de Jair Bolsonaro, defensor da CLOROQUINA, negacionista está com covid

Seu Luciano, aqui em Belém, 10 de outubro incentivando a aglomeração. pic.twitter.com/XOcM4Rqo4M — Cláudia (@apenasclaudia) January 19, 2021

Luciano Hang, assim como o dono da rede Condor do PR, ficaram papagaiando contra o Covid e pro povo trabalhar.



Mas aí quando ficaram doentes, conseguiram ficar internados "preventivamente". Você, ser humano comum, não terá esse privilégio. Só se ficar bem ruim. — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 19, 2021