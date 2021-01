O músico era integrante dos grupos Doctor Samba e Reboliço Reprodução

Publicado 19/01/2021 17:02

Rio - Nesta segunda-feira, o cantor e compositor Renato Oliveira, conhecido como "Renato Hulk" faleceu por complicações causadas pela covid-19. O músico estava hospitalizado desde o dia 30 de dezembro na Santa Casa de Santos, em São Paulo. Posteriormente, no dia 3 de janeiro, Renato foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade saúde e teve complicações que atingiram seus rins e pulmão. O compositor era casado e deixa dois filhos.

Um dos grupos que o cantor fazia parte, o Doctor Samba, confirmou a informação. "É com profundo pesar que o Doctor Samba anuncia o falecimento do nosso irmão Renato Oliveira. Vá em paz maestro", disse o comunicado do grupo.



O Grupo Reboliço, do qual Renato também fazia parte há mais de dez anos, também prestou suas homenagens. "Você Hulkão, fará muita falta com sua alegria! Nós da família Reboliço estamos órfãos, nós do Reboliço estamos sem chão, nós da família Reboliço perdemos um pedaço, não do cantor, o cara do banjo, mas sim um pedaço da nossa alma Reboliço. Vá em paz, descanse, você fez muito por todos e sei que Deus deve ter outro plano pra você, porque sabe que pode contar contigo onde for".