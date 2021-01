Por O Dia

Rio - O presidente Jair Bolsonaro enviou ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma carta o cumprimentando pela posse, que aconteceu nesta quarta-feira . Na mensagem, Bolsonaro cita o Brasil e os Estados Unidos como "as duas maiores democracias do mundo" e diz que pessoalmente é um "grande admirador" do país.