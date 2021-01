As enquetes ficaram disponíveis para votação entre segunda-feira (18) a quinta-feira (21) Letícia Carvalho/ Equipe de Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:23 | Atualizado 22/01/2021 12:44

Facebook e Twitter. Mais uma vez, o jornal O Dia trouxe temas importantes da semana para serem debatidos em enquetes realizadas nas redes sociais. Cada pergunta ficou disponível para votação por 24 horas, entre segunda-feira (18) a quinta-feira (21) nos perfis do Instagram





O início do Plano Nacional de Vacinação traz desafios, sobretudo para evitar a atuação de oportunistas que se utilizam de prestígio junto às autoridades dos estados e municípios para furar filas, queimar fases e tomar vacinas antes das pessoas prioritárias. Mas já nos primeiros dias, após a realização da enquete, surgiram diversos relatos de irregularidades pelo país. Perguntamos aos seguidores: você acredita que haverá desvios de vacinas? No total, 89% dos votantes disseram que sim. A enquete realizada entre terça-feira (19) e quarta-feira (20), totalizando 938 votos. Confira alguns comentários do Twitter:

Mas a vacina não. Com a vacina vai ser tudo normal e sem falcatrua. — Bruno Lima (@jaseijasei) January 19, 2021 Infelizmente sim — Jackson (@Junior_181) January 19, 2021





Na quarta-feira,



Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma carta o cumprimentando pela posse. Aliado do agora ex-presidente Trump, Bolsonaro demorou mais de um mês para reconhecer a vitória do democrata nas eleições. Bolsonaro já desferiu ataques a Biden por declarações a respeito da Amazônia além de colocar em dúvida a lisura da eleição da qual Trump, seu aliado, saiu derrotado. Perguntamos aos seguidores sobre como ficaria a partir de agora as relações entre Brasil e EUA. A maioria (63,4%) está pessimista sobre as boas relações entre os países. O questionamento foi realizado entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21), totalizando 1.914 votos. Confira alguns comentários:

Honestamente? Torço para que o Biden infernize a vida do Bolsonaro dificultando ao máximo o governo do presidente brasileiro.

Alguém também já notou que a China já deu início à fritura do Bolsonaro? — Roberto Wsd (@robertowsd) January 21, 2021

Bolsonaro pode ter uma opinião pessoal sobre John Biden, o Planalto outra. — Gino Lopes (@GinoLopes11) January 21, 2021

A influenciadora Duda Reis, de 19 anos, falou recentemente



A influenciadora Duda Reis, de 19 anos, falou recentemente em entrevista sobre o término de seu noivado com Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel. A influenciadora digital afirmou que o fim do relacionamento envolveu traições, agressões e violência psicológica. Perguntamos ao seguidores se conhecem alguma mulher que tenha vivido um relacionamento abusivo: 78% dos participantes disseram que sim. A pergunta ficou no ar entre segunda-feira (18) e terça-feira (19), totalizando 758 votos.