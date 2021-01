Nathanna Faria Ceshim Reprodução

Por Último Segundo

Publicado 23/01/2021 15:19 | Atualizado 23/01/2021 15:44

Uma enfermeira da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, que foi imunizada com a Coronavac, será investigada após gravar vídeos debochando da vacina.

Em vídeo publicado na internet, ela apontou que não acredita na eficácia do imunizante e alega que só a tomou "para poder viajar". Ela também publicou vídeos em que aparece sem máscara no hospital e foi denunciada ao Conselho Regional de Enfermagem.

A enfermeira Nathanna Faria Ceschim, autointitulado “Bolsominion raiz”, está sendo investigada pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (ES), onde trabalha, após mentir sobre a Coronavac. Ela também foi denunciada ao conselho regional de enfermagem. pic.twitter.com/vIF7psbqcv — Brasil Fede Covid (@brasilfedecovid) January 23, 2021

"Tomei por conta que quero viajar, e não para me sentir mais segura. Uma vacina que dá 50% de segurança para mim não é uma vacina. Tomei foi água", diz Nathanna, que atua na linha de frente no combate ao coronavírus e recebeu dose no dia 19.

Vale lembrar que a Coronavac não tem 50% de segurança, mas 50,38% de eficácia geral, para todos os casos. Além disso, ela tem 77,96% de eficácia contra manifestação de sintomas e 100% contra casos graves da doença.

Em nota, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria lamentou o ocorrido. "Em hipótese alguma compactuamos com este tipo de pensamento e que em toda a sua história sempre defendeu e esteve ao lado da ciência, e não seria agora que mudaria sua postura, em um momento tão difícil. Acreditamos na vacina e esperamos que, em breve, não só os funcionários, mas toda a sociedade possa ser imunizada", escreveu.

Sobre o não uso de máscara pela enfermeira, a Santa Casa afirma que se trata de prática proibida. "O hospital abriu uma investigação para apurar a conduta da funcionária e irá tomar as medidas que forem necessárias para garantir a segurança de seus pacientes e a manutenção das normas e condutas fundamentais para o bom atendimento assistencial", concluiu.